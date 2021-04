Simone Rugiati, grave lutto per lo chef televisivo

É questo un buio momento per Simone Rugiati. Il noto chef televisivo, infatti, piange la morte del padre Curzio. L’uomo è morto all’età di 70 anni presso l’Ospedale di Empoli. Stando a quanto riportato, il padre del noto chef era uno stimato insegnate di educazione fisica, molto amato e noto a livello locale.

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Simone Rugiati. Il noto chef, infatti, piange la scomparsa del padre avvenuta all’Ospedale di Empoli all’età di 70 anni. Stando alle tante notizie divulgate, Curzio Rugiadi aveva compiuto 70 anni lo scorso 25 febbraio, quando già era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera.

Di lì a poco, però, il peggioramento delle sue condizioni che hanno provocato la sua morte. Ricordiamo, inoltre, che il papà dello chef era uno stimato insegnante di educazione fisica, molto conosciuto a livello locale.

Proprio per questo, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Curzio Rugiati. Primi fra tutti, la comunità di Santa Croce dell’Arno, la cittadina in provincia di Pisa da cui proviene la famiglia dello chef. Infatti, il papà di Simone Rugiati è stato anche allenatore e titolare di una palestra nella cittadina.

Morte del papà di Simone Rugiadi, moltissimi i messaggi di cordoglio

Oltre al figlio Simone, papà Curzio lascia anche la moglie Simonetta. Una perdita che ha sconvolto non solo la famiglia ma anche tutta la comunità di Santa Croce dell’Arno. Tanto che è arrivato anche un messaggio da parte del sindaco Giulia Deidda. Queste sono state le sue parole: