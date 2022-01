Perdere un figlio è uno dei dolori più grandi che si possano affrontare nella vita. Lo sa bene la cantante Sinead O’Connor, che ha recentemente perso il suo ragazzo 17 anni. Il figlio della star si è tolto la vita, impiccandosi.

Shane era ricoverato in una struttura ed era in cura per psicosi.

Poche ore fa è giunta un’altra notizia. Sinead O’Connor è stata ricoverata, dopo che ha pubblicato diversi twitter angoscianti sul suo profilo. Attraverso i quali ha rivelato la sua intenzione di seguire suo figlio.

La cantante si è sfogata con i suoi fan, condividendo con loro il grande senso di solitudine che sta provando e quanto quel dolore sia insopportabile.

Le parole di Sinead O’Connor

In uno dei suoi post, che hanno fatto preoccupare tutti, ha scritto:

Ho deciso di seguire mio figlio. Vivere senza di lui non ha senso. Rovino tutto ciò che tocco. Sono rimasta solo per lui e ora se n’è andato. Ho distrutto la mia famiglia. I miei figli non vogliono conoscermi. Sono una persona di m**** e tutti pensate che sono carina solo perché so cantare. Non lo sono.

Parole che hanno fatto capire in quale stato di depressione si trovasse la cantante, così qualcuno, probabilmente a lei molto vicino, ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti l’hanno portata in ospedale, per evitare che potesse suicidarsi.

Scusate, non avrei dovuto dirlo. L’ospedale mi aiuterà un po’, ma troverò Shane. Sto solo ritardando.

Shane era scappato dalla casa di cura in cui si trovava ed aveva già fatto capire agli operatori il suo intento di togliersi la vita. Ma la sua situazione è stata sottovalutata, fino al tragico epilogo.

Sinead O’Connor si è anche voluta scusare su Twitter con il padre del diciassettenne, per aver pubblicato sui social network le volontà lasciate da Shane per il suo funerale. La cantante si sente sola e continua a darsi la colpa per ciò che è accaduto.