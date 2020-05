Uomini e Donne, Sirius balla con Valentina Autiero Il giovane Sirius, in un ballo con Valentina Autiero, si lascia andare a una confessione

Nella puntata di oggi Sirius si è lasciato sfuggire una confessione con la dama Valentina Autiero durante un ballo al centro dello studio.

Come già sappiamo, nel corso delle scorse puntate di Uomini e Donne, il giovane spasimante di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, aveva già rifiutato le attenzioni di molte donne. A quanto pare però non era del tutto vero.

Infatti pare che Sirius voglia farsi conoscere anche da altre donne. Il giovanissimo corteggiatore, alla domanda di Armando Incarnato, sull’ipotesi di uscire dal programma con Gemma Galgani, ha risposto in maniera affermativa.

Ma non ha tardato a replicare. Infatti Nicola Vivarelli, ha immediatamente voluto precisare che comunque lui e Gemma Galgani si conoscono ancora da troppo poco, ed è tutto da vedere e decidere ancora.

Ma, come precedentemente detto, la Galgani non è l’unica ad aver messo gli occhi addosso a Sirius. Anche Valentina Autiero, infatti, ha dimostrato e palesato il suo interesse per il giovane 26 enne. Nella corso della puntata la dama Valentina Autiero si è resa protagonista di una disputa con una giovane ragazza, presentatasi proprio per corteggiare Sirius.

La ragazza, Ilaria, di 20 anni, si era detta incredula sul fatto che a Nicola Vivarelli potesse interessare una donna di 70 anni, perché quello che: “contraddistingue i giovani è il fuoco”. Valentina Autiero ha prontamente replicato a queste parole e ha fatto notare alla ragazza che non è una prerogativa solo giovanile, anzi: “Io me te mangio a te e a tante altre ventenni” ha esordito la dama.

Sirius che, davanti alle telecamere, ha già rifiutato le attenzioni della dama, in questo caso le ha dato ragione. Ma ecco che arriva lo scoop. Spinti da Maria De Filippi, i due si sono concessi un ballo. Mentre erano al centro studio e la musica copriva l’audio dei microfoni, Sirius si è lasciato sfuggire una confessione.

Nicola Vivarelli finalmente ammette che la dama ha suscitato in lui qualche interesse. Infatti Valentina Autiero gli ha chiesto: “Se non ci fosse Gemma, mi avresti conosciuto?” e lui prontamente ha risposto: “Sì, certo perché no?”. Chissà come la prenderà Gemma, considerata la sua gelosia. Le intenzioni del giovane sono sempre più fumose.