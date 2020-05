Uomini e Donne Sirius rilascia un’intervista e rivela che? Nicola Vivarelli, ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne e spiega che?

Sirius, Nicola Vivarelli, il nuovo e giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, ha finalmente rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne e rivela che!.

Nicola Vivarelli parla del flirt con la dama del trono over, ed esordisce dicendo che: “Ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone”. Infatti spesso la dama torinese finisce preda di forti scatti d’ira. Basti pensare che solo pochi giorni fa, aveva minacciato di lasciare lo studio, in preda ad un attacco di gelosia.

Viene chiesto al 26enne Sirius se il loro si può definirsi vero amore, e lui in modo molto ragionevole risponde: “E’ prematuro. Siamo l’uno nei pensieri dell’altra”. Gli viene poi chiesto il suo parere sulle attenzioni ricevute da parte della dama del parterre femminile, Valentina Autiero.

Nicola Vivarelli non smette di ribadire la sua posizione: il giovane vuole continuare a corteggiare Gemma Galgani la dama del trono over. Infatti ha dichiarato: “Non corteggerei Gemma se mi piacesse una personalità come la sua”. Le intenzioni di Sirius sembrano essere vere e sincere, a discapito di quanto i suoi haters dicono.

E il giovane sta facendo di tutto per dimostrare, coi fatti e con le parole le sue intenzioni. Forse è giunto il momento, per opinionisti e pubblico, di dare una possibilità al giovane. Ma è pur vero che rimane difficile poter pensare a una relazione duratura con tutta quella differenza di età.

Gemma Galgani non sembra preoccuparsene e, prosegue con la convinzione che questa storia possa sfociare in un rapporto stabile.

L’opinionista Tina Cipollari il pubblico il parterre femminile e la stessa Maria De Filippi sono preoccupati per i risvolti che questa storia potrà avere sulla dama torinese, che già in passato non ha fatto mistero della sua fragilità emotiva. Ora non ci resta che aspettare gli ultimi risvolti di questo presunto flirt.