Uomini e Donne, Nicola Vivarelli fa l’occhiolino a Tina Cipollari C'è qualcosa che in queste ultime ore sta turbando Gemma Galgani, Nicola Vivarelli fa l’occhiolino a Tina Cipollari e la dama torinese va su tutte le furie

Uomini e Donne, è ancora sotto la bufera delle polemiche, ma non contento Nicola Vivarelli fa l’occhiolino a Tina Cipollari e Gemma Galgani va su tutte le furie. È a Uomini e Donne da poche puntate, ma già è scoppiato il caos, parlano tutti di lui. Si tratta di Sirius, il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Il suo vero nome è Nicola Vivarelli ed ha solo 26 anni.

Ma c’è qualcosa che in queste ultime ore sta turbando la dama torinese. Ma andiamo con ordine è vediamo cosa è successo. Nicola Vivarelli si è presentato come ufficiale della Marina e, nella prima puntata, è entrato negli studi di Uomini e Donne in alta uniforme. Naturalmente non sono mancate le polemiche sia da parte del pubblico che del parterre femminile.

Ha fatto scalpore il corteggiatore appena 26enne e l’interesse per una donna di 44 anni più vecchia. Immancabili sono state le critiche dell’opinionista Tina Cipollari che da subito si è scagliata contro Sirius. Ormai è guerre e la Cipollari non ha nessuna intenzione di mollare.

In queste ultime puntate qualcosa è cambiato, tanti che Nicola Vivarelli fa l’occhiolino a Tina Cipollari. L’opinionista non si fa sfuggire il particolare e stuzzica Gemma.

La dama torinese è andata su tutte le furie. Sirius ha giustificato la cosa a Gemma Galgani dicendo di non cadere nel tranello di Tina Cipollari, e che sono tutte provocazioni. Ma a sbugiardare Sirius ci pensa Gianni Sperti, che conferma che Nicola Vivarelli ha sì fatto l’occhiolino a Tina Cipollari e non solo!

Infatti sono frequenti i momenti in cui il giovane cavaliere rimane incantato a guardare l’opinionista. Poi un’ipotesi piena di ironia viene avanza. Secondo Tina la nonna di Nicola Vivarelli è una fan di Gemma Galgani, motivo per cui lui è venuto a corteggiarla.

Sirius conferma la simpatia che tutta la sua famiglia prova per Gemma Galgani, ma che la sua presenza nel programma non è per questo motivo, ma solo per il profondo interesse che il ragazzo prova per la donna.