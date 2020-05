Uomini e Donne, Sirius accusato dalla Marina Militare: “Non sei uno di noi” Non mancano le polemiche, questa volta si parla di Sirius e la sua divisa da marinaio

Da qualche giorno, come ormai sappiamo già tutti, Uomini e Donne è tornato in studio riprendendo il vecchio format che era stato modificato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tra le coppie del programma più discusse sul web c’è sicuramente quella formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il quale si fa chiamare Sirius.

Sono sorte parecchie polemiche riguardo la coppia tra cui: la notevole differenza di età tra i due, la presunta omosessualità del corteggiatore e i precedenti diverbi di Sirius con l’opinionista del programma, Jack Vanore. Tali polemiche polemiche non si sono scatenate solo in studio ma anche nel web.

In oltre, solo poche ore fa, sono sorte nuove accuse riguardo Sirius il quale è stato accusato persino di strumentalizzare la Marina Militare Italiana. Ad accusare il corteggiatore è stata una pagina Instagram chiamata “Militare Semplice”, la quale ha voluto esprimere il proprio parere secondo il quale Sirius avrebbe strumentalizzato la loro divisa, lasciando intendere di far parte della Marina Militare quando, invece, Nicola Vivarelli fa parte della Marina Mercantile.

Proprio per questo la pagina ha reso pubblico un post in cui attaccavano pesantemente il corteggiatore, scrivendo sopra una sua foto la frase “Non è uno di noi” e lasciando una descrizione dove attaccavano duramente il corteggiatore: “Come può un cittadino sentirsi protetto, fiero, fiducioso delle sue forze armate se uno di questi va in un salotto televisivo a corteggiare una signora di 70 anni e successivamente a litigare con i presenti?”.

Gli attacchi proseguono e dicendo: “Come si può permettere che questo ragazzo strumentalizzi la divisa in quel modo, la renda oggetto di scherno e di offese, la metta in ridicolo a tal punto?.

Non sei uno di noi, ma ti piacerebbe e si vede”. Tutto ciò ha lasciato il web senza parole, nessuno sa quale sia la verità e si spera che il corteggiatore spiegherà tutto nelle prossime puntate in trasmissione