Uomini e Donne, Tina Cipollari esprime il disappunto su Sirius, dopo la mummia arriva il pupazzo L'opinionista continua il suo attacco a Nicola Vivarelli, dopo la mummia arriva il pupazzo

Nicola Vivarelli nello studio di Uomini e Donne non riesce proprio a farsi apprezzare. Già sappiamo come nessuno creda alla sincerità del ragazzo, in primis Tina Cipollari. L’opinionista infatti ha sempre evidenziato senza mezzi termini che Sirius sta soltanto prendendo in giro la dama torinese, che invece sembra molto presa.

Dopo aver ribattezzato Gemma Galgani con il nomignolo “la Nonna”, fa lo stesso con il giovane noto con lo pseudonimo di Sirius. Tina Cipollari pensa che questa messa in scena sia vergognosa, e vuole in tutti i modi smascherare le vere intenzioni di Nicola Vivarelli.

Dall’altro lato l’opinionista ritiene anche che sia da biasimare il comportamento della dama torinese, che non dovrebbe accettare le attenzioni di un ragazzo 40 anni più giovane di lei e che potrebbe essere suo nipote.

Tina Cipollari ha già cercato di evidenziare la cosa ai due in tutti i modi possibili. Dopo aver provato con le parole, allora, decide di passare ai fatti. Infatti l’opinionista, dopo aver creato la mummia, che dovrebbe essere la sagoma di Gemma Galgani, crea anche la sagoma di Sirius. Ed ecco allora che arriva il pupazzo, vestito da marinaio. Entrambe, per adattarsi ai tempi che corrono, sono munite di mascherina.

E, grazie alla fantasia dell’opinionista, ecco che i due simpatici personaggi si tengono per mano. A Wittytv, il portale dei programmi dell’amata Maria De Filippi, alcune anticipazioni mostrano gli attacchi di Tina Cipollari a Gemma Galgani. Ecco le sue parole: “Ma la vergogna questa donna non la conosce?“. Maria De Filippi cerca di mitigare il temperamento dell’opinionista ma non riesce a trattenere un sorriso. Gemma Galgani ormai è la protagonista del dating show e anche nella puntata che andrà in onda oggi sarà il personaggio centrale.

Infatti la dama verrà vista prima in un esterna, in cui riceve un regalo… di chi? Lo sapremo tra qualche ora, ma la dama non sembra gradire il dono. Poi Gemma Galgani fa il suo trionfale ingresso in studio, e attende il suo beniamino Sirius. Quando Nicola Vivarelli arriva la dama è palesemente entusiasta. L’opinionista lo attacca subito, e Sirius la ferma con queste parole: “Non sono qua per scherzare, io sono qua con dei sentimenti, cara Tina”.

Ma Tina Cipollari non è l’unica a non credere al giovane. Anche Veronica Ursida ha i suoi legittimi dubbi e dice al ragazzo queste parole: “È poco credibile, capisci?“. Sirius cerca di risponderle e di spiegarsi, ma Tina Cipollari lo incalza. “Quante cavolate che dici, tu sei proprio un bugiardo cronico“ dice l’opinionista, ma Nicola Vivarelli la mette a tacere in modo inequivocabile: “A me di quello che dici in verità non interessa nulla“. Questa puntata di Uomini e Donne si prospetta molto movimentata per quanto riguarda il Trono Over. Chissà cosa succederà!