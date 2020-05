Uomini e Donne, Sirius rifiuta una giovane corteggiatrice Alessia, 26enne napoletana ha chiamato per corteggiare Sirius, il ragazzo ha rifiutato

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi è arrivata una nuova e inaspettata protagonista. Parliamo di Alessia, 26enne napoletana. La ragazza ha chiamato per corteggiare Sirius, ed è stata invitata da Maria De Filippi nello studio, per avere la sua possibilità.

Ma il ragazzo, ancora una volta e forse un po’ inaspettatamente, ha rifiutato le attenzioni della giovane per continuare la sua conoscenza con Gemma Galgani. La stessa cosa era già successa con Valentina Autiero.

Ricordiamo che la dama, Valentina Autiero, dopo averlo criticato, ha lasciato a Sirius il suo numero dicendo di ‘aver cambiato opinione su di lui’. Anche alla giovane e nuova corteggiatrice, il ragazzo dice: “Apprezzo molto, sei una bella ragazza, però al momento sono interessato a Gemma”.

Alessia non tralascia di esprimere il suo disappunto per la scelta di Nicola Vivarelli, dicendo espressamente e senza peli sulla lingua: “Non ci credo per niente, una donna di 70 anni non può darti quello che ti può dare una della mia età”. Dopo di che non le è rimasto che lasciare lo studio, amareggiata.

Nel frattempo Tina Cipollari non ha smesso un attimo di attaccare Gemma Galgani, dandole della povera stupida durante tutto il corso della puntata. L’opinionista non si è affatto discostata dalla sua idea originaria: Sirius per lei non è sincero.

Nessuno crede che il giovane possa essere davvero interessato a una donna di 40 anni più grande. Questo nonostante le continue conferme da parte del giovanissimo corteggiatore. Nel frattempo Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono andati in esterna, divertendosi molto.

L’uscita era stata organizzata dalla dama torinese in persona. Poi i due hanno ballato insieme in studio, sempre nel massimo rispetto delle norme di distanziamento sociale. Cosa succederà? Cosa prevede il futuro per questa coppia male assortita? Lo scopriremo solo con il tempo.