Sky, Vanessa Leonardi contro Barbara D’Urso: “Non mi capacito che questa vada ancora in onda” Barbara D'Urso è proprio nell'occhio del ciclone, insieme a tutti i suoi programmi, e viene attaccata anche dal volto di Sky Vanessa Leonardi: "è una vergogna"

Barbara D’Urso sembra proprio essere al centro di un ciclone molto pericoloso, date le tantissime critiche che sta ricevendo in questi ultimi giorni. Ad unirsi è anche Vanessa Leonardi, volto di Sky, la quale si scaglia contro il volto di Canale 5 ed esclama: “Non mi capacito che questa vada ancora in onda. È una vergogna”.

Barbara D’Urso, prima e dopo la sua ultima diretta in Live- Non è la D’Urso, ha davvero scatenato moltissime persone, che hanno espresso in modo palese la loro disapprovazione sull’operato della donna nella televisione italiana. In realtà le critiche erano già iniziate precedentemente, con la sua ultima puntata di Pomeriggio 5.

Infatti, in questa puntata, la donna aveva invitato in collegamento un uomo, il veterinario Enrico Zibellini, il quale, in diretta, ha consigliato a tutti gli italiani di lavare le zampe dei loro cani, dopo le passeggiate n questo periodo, con la candeggina diluita. Questa sua affermazione ha costretto diversi veterinari ad intervenire per smentire ciò che l’uomo aveva affermato, ma soprattutto che Barbara D’Urso aveva diffuso a livello nazionale.

I VETERINARI CONTRO LA D'URSO – 'NON USATE LA CANDEGGINA PER DISINFETTARE LE ZAMPE DEI CANI' https://t.co/GsUvxj9ejR pic.twitter.com/9XO17R41Pb — Dagospia (@_DAGOSPIA_) March 29, 2020

Nella giornata di domenica, prima della messa in onda del programma di Barbara D’Urso, non è passato in osservato un tweet, quello di Vanessa Leonardi che scrive sotto un post di Dagospia, su Twitter.. La donna esprime tutta la sua indignazione, scrivendo: “Non mi capacito che questa vada ancora in tv e che qualcuno scelga di vederla. È una vergogna. E non sai quanto mi sconvolga e faccia schifo che siano così tanti a guardare sta spazzatura”.

Insieme a lei sono stati molti ad esprimere indignazione per ciò che Barbara D’Urso ha mandato in onda negli ultimi giorni. Tra i più famosi, infatti, si riscontrano parecchi nomi di persone che hanno voluto dare contro alla presentatrice negli ultimi giorni. Vediamo, per esempio, Lucio Presta, che ha deciso di cantarne due alla donna, attraverso un post su Facebook, oppure vediamo anche Selvaggia Lucarelli avere da ridire sulla presentatrice.