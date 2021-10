Soleil Sorge continua a punzecchiare nella casa del Grande Fratello VIP, non solo i suoi compagni e coinquilini, ma anche chi è passato sotto ai riflettori della porta rossa. Tra queste l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, Valentina Nulli Augusti.

Tra le due c’era già stato un confronto acceso ad inizio anno, quando Valentina Nulli Augusti è entrata nella casa per cercare l’ennesimo confronto con il 19 enne. Ora, che Halloween si avvicina, Soleil Sorge non ha perso occasione per punzecchiare.

Nella casa ha esordito con “Come vorrei vestirmi per Halloween? Dalla fidanzata di Tommy!”. Ovviamente, l’ex di Temptation Island ha ribattuto subito alle provocazioni.

Per farlo ha sfoderato il suo profilo Instagram in cui la donna ha scritto:

L’ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza. Alla luce di ciò che ho detto e fatto capire chiaramente in puntata, quantomeno il silenzio sarebbe dovuto essere la scelta più matura e fine da sposare se non si ha la sensibilità di una seppia. Ma come volevasi dimostrare, signori e signore… rullo di tamburi… abbiamo l’ennesima manifestazione di quanto costei sia profonda come una pozzanghera e arida come il deserto. Quando la maschera cade, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente.

Ma la vera questione è, Valentina Nulli Augusti entrerà nella casa? Se prima si vociferava che doveva entrare nella casa come concorrente ora potrebbe rientrare solo per un altro picco di share con qualche punzecchiatina con Soleil.

La donna non ha mai fato mistero che le piacerebbe entrare nella casa, alla fine ha sempre ammesso di amare i riflettori. Lei ha definito la casa come il “covo delle vipere” e si è scagliata, ovviamente, contro Soleil Sorge, Katia Ricciarelli Jessica e Clarissa Selassié, ma anche la piccola Sophie Codegoni.