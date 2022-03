Soleil Sorge rompe il silenzio sul misterioso Carlo: “Lo amo, ma non è il mio fidanzato”

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Soleil Sorge che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, la celebre influencer ha parlato dei suoi ex e in particolare anche del misterioso Carlo. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Soleil Sorge non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, il noto personaggio televisivo è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Nel corso dell’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del misterioso Carlo. La conduttrice ha ironizzato e si è voluta assicurare che non si tratti di un altro Mark Caltagirone:

Non è Mark Caltagirone vero?

La gieffina si è prestata allo scherzo e questa è stata la sua risposta:

Carlo non esiste. È un personaggio idilliaco, che fa parte del mio cuore. Non esiste, nessuno lo ha mai visto. E resterà così.

In un secondo momento, ha deciso di dire la verità. Queste sono state le sue parole:

Nel passato, nelle relazioni che sono state rese pubbliche, il rapporto è stato contaminato da dinamiche esterne e ciò ha rovinato gli equilibri. Però voglio precisare una cosa. Io non ho mai detto di avere un fidanzato. È una persona di cui mi sono innamorata prima di entrare nella casa, che ho mantenuto nel mio cuore per tutto il tempo e fuori l’ho voluto rivedere. Non è un fidanzato, non vedo anelli sulla mia mano. Le cose si vedranno con il tempo come andranno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)

Soleil Sorge parla degli ex a Verissimo

Non è tutto. Durate l’intervista è emerso anche l’argomento relativo agli ex fidanzati, in particolare Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Per quanto riguarda il fratello di Belen Rodriguez, l’influencer ha dichiarato:

Lui era fortissimo quando eravamo all’Isola insieme, stavolta c’è anche il papà. Sono certa che saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti, ma non siamo rimasti in contatto costante. Gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita di avere tanta felicità.

Invece, su Luca Onestini, la ragazza ha affermato di non ricordarsi più di lui: