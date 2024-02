Sonia Bruganelli annuncia ai suoi fan di aver rimosso il neo che tanto la infastidiva: “Solo i coraggiosi”

L’aspetto fisico per molte persone risulta fondamentale, anche per via del loro lavoro. Proprio come per chi lavora nel mondo dello spettacolo o della moda. Infatti, questi lavoratori, hanno la necessità di apparire sempre perfetti nelle differenti occasioni. Il loro aspetto, fa parte del loro biglietto da visita e quindi, va curato e valorizzato al meglio. Tra questi personaggi, diversi hanno optato per dei ritocchi di bellezza, in qualche caso semplici correzioni, in altri veri e propri cambiamenti. E l’ultima star che ha deciso di ricorrere al bisturi, anzi in questo caso al laser, è Sonia Bruganelli, che ha deciso di rimuovere il neo che tanto la infastidiva.

Sonia Bruganelli prima della rimozione del neo

Sonia Bruganelli, conduttrice ed imprenditrice italiana, ed ex moglie di Paolo Bonolis, ha deciso di ricorrere al laser. In passato la donna si è già sottoposta a qualche piccolo ritocco, una blefaroplastica per rinvigorire lo sguardo un anno fa. Ma, questo intervento, era nell’aria già da tempo. Ed oggi, 15 febbraio, la donna si è recata presso lo studio del Dottor Di Pietro e, con un laser, ha fatto rimuovere il neo che la perseguitava da tempo.

La stessa Sonia Bruganelli in passato aveva spiegato che non le dava fastidio e, secondo i medici, non era un neo pericoloso, anche se le faceva sentire la “bocca pesante”. Inoltre, come spiega Sonia, era di intralcio per i suoi truccatori che non riuscivano a delineare al meglio il contorno labbra. Nel post che annuncia la rimozione del neo, Sonia scrive:

“L’ho fatto. Solo i coraggiosi.”

Il post dell’imprenditrice ha diviso i suoi fan in due fazioni, una a favore e l’altra contraria. Infatti in molti elogiano la scelta di Sonia. Invece altri le fanno presente che quello era un suo segno distintivo e caratteristico; insomma, qualcosa che nessun altro al mondo aveva uguale a lei. Questo è solo uno dei molti cambiamenti che sta affrontando la donna che, a quanto pare, sarà la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi.

Sonia Bruganelli prima della rimozione del neo

La chirurgia estetica molte volte risolve dei difetti davvero importanti; altre volte invece è utilizzata per risolvere piccoli inestetismi che però mettono fortemente a disagio le persone. La cosa fondamentale è rivolgersi a dei professionisti del settore i quali sapranno sicuramente consigliare al meglio il trattamento.