Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip: l’annuncio sui social

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sonia Bruganelli dice addio in modo definitivo al suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip. Questa volta a svelare la verità è stato il suo ufficio stampa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Sonia Bruganelli è uno dei personaggi famosi più chiacchierati nella televisione italiana. Nonostante mancano ancora tre mesi al debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, già sta prendendo forma il cast dei concorrenti e degli opinionisti.

Peccato che, nella prossima edizione del programma condotto Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti non saranno presenti in qualità di opinioniste nello studio. A diffondere la notizia è stato “TV blog”:

Si parla di cambiamento totale degli opinionisti. La produzione del programma ha deciso da tempo che non ci sarà più la Bruganelli, che quindi dopo due edizioni non farà più parte del cast di questo varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.





Non è tutto. Anche “Pipol Tv” aveva fatto un intervento in merito alla questione sottolineando come l’ex moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato di voler dare spazio ai giovani:

Alla fine di questa edizione del Gfvip, vinta da Nikita e avvolta dalle polemiche, l’opinionista aveva dichiarato a mezzo stampa e social il ‘largo ai giovani’. Nello specifico facendo i nomi di Soleil Stasi e Giulia Salemi. Proprio nei confronti di quest’ultima la Bruganelli aveva fatto il più grande in bocca al lupo , augurandole di prendere il suo posto, sedia che giustamente la giovane Giulia sogna.

Tuttavia, la conferma della sua assenza alla prossima edizione del reality show è stata diffusa dal suo ufficio stampa. Queste sono state le parole riportate nel comunicato: