Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono una coppia? Un commento social non lascerebbe alcun dubbio

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono i personaggi più chiacchierati dal gossip di queste ultime settimane. Il motivo? Stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui tra l’ex opinionista e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ci sia un flirt in corso. E nel corso delle ultime ore un commento social comparso sulla pagina dell’ex moglie di Paolo Bonolis non lascerebbe alcun dubbio. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sono una coppia? Nonostante i due siano rimasti in silenzio e non si sono ancora espressi sulle voci che stanno circolando sul loro conto, la notizia di una presunta frequentazione sta diventando sempre più insistente. Nel corso delle ultime ore un commento lasciato da Antonino Spinalbese sulla pagina dell’ex moglie di Paolo Bonolis ha alimentato ancora di più il gossip.

Qualche ora fa Sonia Bruganelli ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che la ritrae allo specchio. Sotto l’immagine in questione l’ex moglie di Paolo Bonolis ha aggiunto una breve didascalia. Queste sono state le sue parole:

Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi… cit

Lo scatto condiviso di cui l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è resa protagonista ha scatenato una serie di reazioni e commenti da parte dei suoi moltissimi followers. Tra le tante parole scritte, non è di certo passato inosservato il commento di Antonino Spinalbese che ha lasciato sotto il post della Bruganelli queste parole:

La mia ragazza.

Inutile dire che le parole dell’ex compagno di Belen Rodriguez hanno scatenato il gossip. In molti sono convinti che tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip ci sia un flirt in corso ma, al momento, Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese rimangono in silenzio e non commentano quanto circola sul loro conto in queste ultime settimane.