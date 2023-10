Sonia Bruganelli, il commento sulla rottura tra Sophie e Alessandro non è passato inosservato

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Sophie Codegoni in merito alla separazione con Alessandro Basciano, Sonia Bruganelli non ha potuto fare a meno di commentare la vicenda. Nel dettaglio, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha detto la sua opinione sullo scandalo mediatico che ha visto protagonisti gli ex gieffini.

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, Sophie Codegoni si è resa protagonista di confessioni choc sulla separazione con Alessandro Basciano. Nel dettaglio, l’influencer ha raccontato alcuni episodi scioccanti che hanno sollevato l’ira del web.

Tra le persone che hanno preso le difese dell’ex gieffina c’è anche Sonia Bruganelli la quale ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto.

La separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: cosa è successo

Sophie Codegoni è stata ospite a Verissimo e ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha svelato i motivi che hanno portato alla rottura con Alessandro Basciano. Stando alle due dichiarazioni, sembra che la causa della rottura sia da rintracciare in un tradimento:

Ho i video di loro insieme, le foto di loro insieme…! messaggi in cui lui le dice “non postare niente perché la mia ex è pazza”. Lui le ha pagato i voli, quando a me non mi ha mai aiutata in nulla con la bambina.

Non è tutto. La modella ha accusato il suo ex fidanzato di essere un manipolatore e di averla lasciata da sola durante il parto della loro figlia. Alla luce di questo, Alessandro Basciano, tramite il suo legale, ha replicato parlando di diffamazioni e calunnie.