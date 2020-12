“Il mio cuore è a pezzi. Un anno già difficile, è solo peggiorato”, lo straziante post dell’attrice

Grave lutto per Nina Dobrev, conosciuta in particolar modo per la sua interpretazione di Elena Gilbert nella serie tv The Vampire Diaries. Poche ore fa, la nota attrice canadese ha pubblicato uno straziante post sul suo profilo Instagram, che in poco tempo ha raggiunto milioni di reazioni e di commenti provenienti da tutto il mondo.

Credit: Instagram

Nina ha pubblicato delle commoventi immagini di lei e sua nonna che dormono nello stesso letto, mentre le tiene la mano nei suoi ultimi giorni di vita.

Le commoventi parole di Nina Dobrev

Ieri sera si è chiuso un capitolo. Il mio cuore è a pezzi. Un anno che è stato tanto difficile per tutti, è solo peggiorato. Ma nonostante tutto, sto cercando di vedere il lato bello. Sono tanto fortunata. Ho così tanti bei ricordi con te che continuano a lampeggiare nella mia mente come un film.

Mi hai insegnato così tanto e ci hai amati tutti così profondamente negli 87 anni in cui il mondo ha avuto la fortuna di averti. Eri una santa. Una protettrice. Una madre amorevole. Una nonna affettuosa. E ora sei un angelo, da qualche parte che è senza dubbio un posto migliore di quello che è qui adesso. Ho avuto la fortuna di dirti addio. So che tanti quest’anno non hanno potuto farlo con i loro cari.

Non che questo lo renda più facile, ma nelle lacrime posso dire di apprezzare questo rivestimento d’argento. Grazie per aver resistito così tanto, so che per te non è stato facile, ma amerò per sempre quegli ultimi momenti insieme. Ti amiamo e ti porteremo nei nostri cuori finché batteranno. Riposa in Pace.

Le parole dell’attrice sono arrivate dritte al cuore dei suoi fan, che hanno voluto condividere con le il dolore e mandarle messaggi di supporto. La nonna è una delle figure più importanti della vita e quando muore, con le se ne va un’intera infanzia.