Sonia Bruganelli a spada tratta per difendere l'amica Elisabetta Gregoraci, ma interviene anche per lanciare qualche frecciatina a Giulia Salemi

Il Grande Fratello VIP è proprio amato da tutti..anche dai Vip stessi! Questa volta a parlare, di nuovo, è Sonia Bruganelli, la tanto chiacchierata moglie di Paolo Bonolis. La donna non risparmia i commentino su Giulia Salemi, ma neanche le buone parole su Elisabetta Gregoraci.

Proprio recentemente dentro la casa del Grande Fratello Vip si sono scatenati i primi dissapori tra le due suddette gieffine. Tutta colpa di Alfonso Signorini che ha svelato qualche dettaglio sulle loro vacanze passate insieme in Sardegna.

Sonia Bruganelli ha commentato quanto visto in tv. Ospite nel salotto di Casa Chi, la donna ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’influencer Giulia Salemi, ricordato un episodio alla Mostra del Cinema di Venezia di ormai qualche anno fa:

Guardate, mmm… Giulia era la ragazza che andò con il vestito aperto al Festival di Venezia. Insieme credo all’altra, a Dayane Mello. Quindi di che stiamo parlando? Dai allora.

Dopo la sua opinione in merito alla nuova entrata, si è scagliata contro la penultima: Selvaggia Roma. Anche con lei, Elisabetta Gregoraci ha avuto non pochi dissapori. E la donna l’ha difesa:

Il fatto è che io quando ho detto chi è Selvaggia Roma è perché davvero non sapevo chi fosse. Non lo sapevo davvero. Poi ho scoperto che ha partecipato a Temptation Island e allora ho capito.

Capisco che Elisabetta è il personaggio del Grande Fratello quest’anno, perché ha una storia personale importante e quindi capisco come mai nella Casa vengono inserite delle provocazioni e delle belle botte. Lei sta tirando fuori chi è. Elisabetta è stata la moglie di Flavio, ma è anche altro. Mi spiace che continuino ad associare il nome della persona meno famosa, meno ricca a quella dell’ex. Devo capire che problema c’è se una donna incontra un uomo più grande e ricco e i due si innamorano.

Non mancano anche i riferimenti diretti a Briatore, un uomo sicuramente di un certo spessore per l’opinione pubblica e anche per la vita della showgirl che ormai sembra essere destinata ad essere sempre associata all’ex marito.