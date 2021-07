Come quasi tutti i volti noti dello spettacolo, anche Sonia Pattarino e il suo compagno Giovanni La Camera hanno vissuto e raccontato il periodo della gravidanza come una specie di diario di viaggio sui social. Oggi, l’ex volto di Uomini e Donne e l’imprenditore sono finalmente diventare genitori della piccola Ginevra e non hanno potuto fare a meno di urlare al mondo tutta la loro gioia.

Credit: soniettaa___ – Instagram

Questo meraviglioso viaggio che ha portato i due, innamoratissimi, a diventare genitori per la prima volta, è iniziato a San Valentino, proprio nel giorno che celebra l’amore.

In quel giorno, infatti, sul profilo di Sonia era apparsa una foto che lasciava pochi spazi ai dubbi. Lei era in braccio a Giovanni e mostrava fiera la prima ecografia della bambina. In didascalia, aveva scritto queste meravigliose parole:

Parliamo d ‘amore. Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni. Una famiglia ♥. Un ‘amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei … la nostra principessa. La nostra vita. 🎀💞 Mamma e papà ti aspettano.

La web influencer ed ex volto di Uomini e Donne si trovava alla 16esima settimana di gravidanza e aveva colto l’occasione anche per svelare che si sarebbe trattato di una bimba.

Credit: soniettaa___ – Instagram

Soltanto una settimana più tardi, Sonia Pattarino aveva anche detto a tutti i suoi numerosi follower che la sua piccola si sarebbe chiamata Ginevra.

Ginevra, sarà il nome della nostra piccolina. Quinto mese… #17weekspregnant. La panzetta inizia a vedersi 💖🎀.

L’annuncio di Sonia Pattarino

E quel grande giorno tanto atteso, è finalmente arrivato. Ieri, venerdì 30 luglio, Ginevra è arrivata per la prima volta tra le braccia della sua mamma e del suo papà. Entrambi i neo genitori hanno voluto mostrare la loro piccolina su Instagram. Sonia Pattarino, ha scritto:

Sembrava quasi impossibile… Tanta paura, tanta forza, ed eccoti qua. Ginevra nasce oggi, 30/07/2021 alle ore 10:03 🎀 Benvenuta al mondo piccola, ancora non ci credo. Ti ameremo alla follia!!♥️

Anche Giovanni La Camera, ha voluto mostrare a tutti i suoi follower la sua dolce bambina appena nata.