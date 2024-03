“Sono in ambulanza” Disavventura per la Vip di Canale 5, lei stessa documenta tutto sui social: cosa è successo

L'influencer, da alcuni anni si occupa di consigli per la casa e per il fitness. Giada Giovannelli, però, ieri mattina, ha pubblicato una storia a dir poco preoccupante.

L’influencer ed ex partecipante al reality Temptation Island Giada Giovanelli ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno scioccato i suoi follower. La prima di tutte lancia subito un messaggio chiarissimo, poche parole: “Parlavamo di ambulanza? Ecco, ci sono sopra”. Poi, il racconto agghiacciante. Cosa le è successo?

Giada Giovanelli aveva partecipato al celebre reality show insieme a Francesco Pensa durante la stagione del 2018. I due hanno deciso di mettere alla prova la solidità del loro rapporto nel cuore del “villaggio delle tentazioni”.

La ragione dietro la loro partecipazione è stata l’eccessiva gelosia di Francesco e il desiderio di Giada di avere maggiore libertà. Dopo aver litigato, in quella stagione, erano tornati insieme e hanno deciso di abbandonare il villaggio di Temptation Island. Oggi, sono ancora una coppia stabile.

L’influencer, da alcuni anni si occupa di consigli per la casa e per il fitness, ma ieri mattina ha pubblicato una storia a dir poco preoccupante. Giada Giovanelli racconta di essersi addormentata la sera prima senza alcun problema, ma di essersi svegliata con dei crampi. Per questo prova ad attendere che il dolore passi, un po’ come faremmo tutti.

Mi sveglio dai crampi che avevo, non sveglio Fra e vado in bagno, crampi forti da togliere proprio il respiro. Ero tranquilla perché mi era già successo quindi ho pensato ‘mi passerà’.

Giovanelli continua il racconto e rivela di aver provato ad andare in bagno perché, racconta, “dopo che evacui, dovrebbe passare”. Ma le cose non vanno come previsto, anzi, tutto comincia a precipitare rapidamente. Prosegue l’influencer nelle sue storie su Instagram:

La situazione invece che migliorare stava peggiorando. Ho cominciato a non ragionare più, non riuscivo proprio a connettere. Tipo in shock! Volevo solo buttarmi a terra, con un minimo di voce ho chiamato Fra che per fortuna mi ha sentita. Mi ha guardata in faccia, si è spaventato, ero bianca gialla, occhi strani…

La donna, in sostanza, rivela di aver avuto una sorta “brutta congestione” e di essersi preoccupata per una sorta di “formicolio al cranio”. Per questo motivo arriva poco tempo dopo l’ambulanza. Giada Giovanelli si preoccupa sempre di più e con lei anche il fidanzato che, racconta, “la vedeva fissare il vuoto” e provava a farla riprendere chiamandola e chiedendole insistentemente “Giada guardami, Giada guardami”. Il racconto si fa teso, l’influencer non riusciva a riprendersi. Una volta sdraiatasi per terra, e lasciatasi andare, Giada Giovanelli ha iniziato a trovare leggero sollievo.

Sull’ambulanza mi hanno misurato la pressione e hanno voluto farmi l’elettrocardiogramma. Solo che il mio non è normale perché ho la pre-eccitazione ventricolare. […] La pressione era 90 su 55 ed ero in ipoglicemia. Mi sono detta ‘vado a casa’, mi sono scusata con tutti perché mi sono sentita in colpa ma me la sono vista veramente brutta.

Qualcuno le scrive che “il McFlurry gli ha fatto lo stesso effetto”. Il riferimento va a un dolce gelato di McDonald’s che, pare, abbia fatto male a diversi follower di Giada Giovanelli. Che ci sia stata un lotto di dolci pericolosi per la salute? Oppure solo una coincidenza con la brutta disavventura dell’influencer? Probabilmente, solo un lieve malessere per la donna che, anzi, ribadisce di essere resistente, una “che non si ferma mai”.