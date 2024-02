“Sono mesi che ruba tutto in casa, cibo compreso, fermatela!”, scoppia il caos nella casa del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello, un’atmosfera carica di mistero avvolge i recenti furti che hanno scosso gli inquilini. Oggetti di vario genere scompaiono, ma soprattutto cibo, generando sospetti e tensioni tra i partecipanti. Il focus principale è la ricerca del colpevole ed è lo comportamento di alcuni concorrenti, tra cui spicca Grecia Colmenares, che fa insospettire.

L’attrice di origine venezuelana, nota per il suo carisma e la sua vivacità, si trova al centro delle speculazioni per una serie di comportamenti ambigui. Più volte è stata sorpresa mentre accumulava una quantità sospetta di cibo, vestiti e gioielli forniti dagli sponsor del programma, nascondendoli abilmente sotto il letto. Questa sua abitudine, secondo quanto riferito, sarebbe motivata dal desiderio di prolungare la conservazione degli oggetti e ritardarne il consumo rispetto alla scadenza.

Grecia in casa non ha dato nulla , non la inquadrano mai se non per ballare o mentre mangia È nascosta esattamente come il cibo che mette nelle borse della spesa. Si palesa in puntata, quando riceve una nomination e li si trasforma 😒🙄 #GrandeFratello pic.twitter.com/l1xsvt89sU

— Marvel ❤ (@marvRossrott) February 16, 2024