“Sono più single che mai” La Vip di Canale 5 annuncia la rottura con il calciatore

È tornata la Televisione per Antonella Fiordelisi che, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip lo scorso anno, sarà una dei concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. Il programma giunto alla sua 11esima edizione prenderà il via il 7 marzo su Sky Uno. Antonella Fiordelisi parteciperà alla trasmissione “itinerante” in coppia con Estefania Bernal.

In un’intervista a ‘Chi’, l’influencer ha discusso della sua vita personale e di come il viaggio lungo La Rotta del Dragone (che è anche il titolo di questa edizione 2024 del programma) abbia influito sul suo modo di pensare e di riflettere sulla sua persona. Fiordelisi racconta:

“È stata un’esperienza intensa, che ha lasciato un’impronta profonda fin dall’inizio. […] In passato, mi arrabbiavo se si rompeva un’unghia, ora apprezzo la fortuna che ho. A Pechino si vedrà molto poco della ‘vecchia’ Antonella.

Antonella Fiordelisi, sempre riguardo alla sua esperienza a Pechino Express, che sarà trasmesso da giovedì 7 marzo su Sky Uno, ma registrato alcuni mesi fa, ha parlato di un viaggio di riscoperta. Il viaggio le ha permesso di apprezzare anche le piccole cose.

Nell’intervista a ‘Chi’ si riferisce a una Antonella appartenente al passato, quella che è stata conosciuta di più dal pubblico. Grazie alla sua partecipazione alla scherma e successivamente al Grande Fratello Vip, è divenuta un personaggio noto. Ma è arrivata sulle pagine di gossip quando Gonzalo Higuain l’ha contattata sui social. Riguardo a quest’ultimo episodio, ha ricordato:

Quando mi ha scritto avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutati, non so quante lo avrebbero fatto e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio numero finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Fiordelisi aveva iniziato una storia con Edoardo Donnamaria, che tuttavia si è conclusa dopo la fine del reality. “Sembrava vivessimo in un film, eravamo molto coinvolti”, racconta. Successivamente, nella sua vita è entrato Gugliemo Vicario, portiere del Tottenham, con cui ha avuto una relazione di due mesi, recentemente conclusa: “Un ragazzo gentile, educato, siamo rimasti in buoni rapporti”, rivela Antonella Fiordelisi. Ha ricordato come lui vivesse a Londra, lei a Milano, e della situazione complicata in cui andava a trovarlo una volta alla settimana.

È stato il portiere a fare il primo passo scrivendole sui social poco prima della sua partenza per Pechino Express. La loro frequentazione è rimasta segreta fino a Capodanno, quando sono emerse alcune foto: