Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte della Sony che ha lasciato il mondo del web senza parole. Un donna è finita per sbaglio in un video di Gigi D’Alessio mentre faceva una passeggiata con il suo amante. Alla luce di questo lei stessa ha deciso di richiedere il risarcimento dei danni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente il videoclip del celebre cantante italiano Gigi D’Alessio girato nella città di Napoli è finito nel mirino delle polemiche. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, una donna è apparsa per sbaglio nel video in compagnia del suo amante. Alla luce di questo la Sony sarà costretta a pagarle un risarcimento danni.

Questa è l’incredibile storia che vede come protagonista il videoclip di Gigi D’Alessio girato a Napoli. La Sony avrebbe ripreso indebitamente una donna mentre quest’ultima passeggiava con l’amante.

Alla luce di questo, la signora in questione avrebbe esporto denuncia nei confronti della multinazionale. Infatti lei stessa ha chiesto di essere risarcita per danno alla lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione morale. Tuttavia, la Sony sembra non essere molto d’accordo.

Infatti, la multinazionale sostiene che le riprese del videoclip sono avvenuto in uno spazio pubblico, e di conseguenza implicano un tacito consenso. Dunque, alla luce di queste dichiarazioni, sembra che la Sony non abbia acconsentito di risarcire il danno alla donna. Come andrà a finire la questione? Non ci resta che scoprirlo!

Gigi D’Alessio: la vita privata

Senza alcuna ombra di dubbio, Napoli è la città del cuore di Gigi D’Alessio. Attualmente il celebre cantautore italiano vive a Roma ma appena ha un po’ di tempo libero, non ci pensa due volte a fare un salto nella sua città preferita. Di recente, Gigi D’Alessio ha rivelato di diventare presto papà. Il piccolo Francesco, avuto dalla relazione con Denise Esposito, nascerà nei primi mesi del 2022.