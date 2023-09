Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi definitiva? Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan

Ancora una volta i nomi di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non si fermano le voci della crisi sulla coppia che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di mettere la parola fine alla storia d’amore. Alcuni indizi confermerebbero le voci in circolazione, ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nonostante non ci sia stata ancora una conferma da parte dei diretti interessati, sono molti a pensare che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stiano vivendo un periodo di grande crisi. A dimostrazione di ciò ci sarebbero alcuni indizi non passati inosservati agli occhi dei fan della coppia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Solo qualche giorno fa Alessandro Rosica ha reso pubblico un rumor sulla coppia che ha attirato l’attenzione di moltissimi giornali di cronaca rosa. Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip, sembra che Sophie e Alessandro si siano resi protagonisti di una furiosa lite davanti a moltissime persone. Queste sono state le sue parole riguardo il rumor che sta circolando in queste ore:

Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, crisi definitiva? Il gesto dell’ex gieffina non lascerebbe alcun dubbio

Ma le voci sulla presunta crisi che starebbero vivendo Sophie e Alessandro non sono finite. In queste, infatti, un gesto di cui si è resa protagonista l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta facendo molto chiacchierare.

Molti non hanno potuto fare a meno di notare che da settimane ormai Sophie Codegoni non indossa più l’anello di fidanzamento ricevuto da Alessandro Basciano circa un anno fa. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia romperà il silenzio e chiarirà una volta per tutte la situazione.