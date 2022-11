Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet del festival di Venezia, per Sophie Codegoni arriva la gioia della gravidanza

È di ieri il dolcissimo annuncio della coppia vip formata dai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo un anno di fidanzamento, la convivenza e la proposta di matrimonio, arriverà presto anche la gioia di un bimbo. Il video della prima ecografia è di una tenerezza unica.

Credit: sophie.codegoni – Instagram

L’amore forte e puro che da circa un anno lega ormai indissolubilmente Sophie e Alessandro sta per essere coronato dall’arrivo di un bebè.

I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Quando sono entrati non si conoscevano e non immaginavano che le loro vite, che si stavano intrecciando in quel momento, sarebbero diventate una cosa sola nel giro di pochissimo tempo.

Dopo l’uscita dalla casa hanno continuato la loro storia e l’hanno ufficializzata, annunciando anche di essere andati a convivere.

Credit: sophie.codegoni – Instagram

Diverse le interviste rilasciate dai due bellissimi giovani volti noti dello spettacolo. Interviste in cui non hanno mai nascosto quanto forte fosse il loro legame e il loro desiderio di mettere su famiglia.

Quel progetto, più che desiderio, ha avuto le sue basi qualche mese fa, quando Alessandro, davanti ai fotografi del Festival del Cinema di Venezia, si è inginocchiato ed ha chiesto ufficialmente la mano a Sophie Codegoni.

La data del matrimonio è ancora sconosciuta, ma da ieri c’è un’altra certezza per loro. ovvero che stanno per diventare genitori per la prima volta.

Le dolci parole di Sophie Codegoni

Credit: sophie.codegoni – Instagram

Ad annunciarlo sui social è stata proprio la showgirl, che ha pubblicato un tenerissimo video della prima ecografia. Un momento indimenticabile vissuto mano nella mano con Alessandro.

A corredo del post Instagram. la soubrette ha scritto: