Sophie Codegoni e Lulù Selassié sono ufficialmente ignare del lungo prolungamento del Grande Fratello VIP. Le vippone, come probabilmente tutti gli altri, non sanno che l’avventura, anche quest’anno è prolungata, e fino a marzo.

I gieffini ancora non sanno nulla, il comunicato è stato rilasciato poche settimane fa e Alfonso Signorini ha ufficializzato il prolungamento fino a marzo 2022. In una conversazione, Sophie e Lulù hanno fatto qualche constatazione. Sophie Codegoni è certa che finirà il 13 dicembre:

Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese.