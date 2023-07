Sophie Codegoni fuori da Avanti Un Altro: chi sarà la nuova “Bonas”?

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sophie Codegoni avrebbe detto addio in modo definitivo al programma Avanti un altro. A confermare la notizia è stata la stessa agenzia diretta da Sonia Bruganelli. Ma chi sarà la nuova “Bonas” del quiz game condotto da Paolo Bonolis? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A partire dal mese di autunno 2023, andrà di nuovo in su Canale 5 onda Avanti un altro. All’interno dello staff del programma condotto da Paolo Bonolis ci sono molti personaggi . Tra questi ultimi abbiamo avuto vedere Sophie Codegoni la quale ha ricoperto il ruolo di “Bonas”.

In ogni modo, sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non parteciperà più alla prossima edizione del quiz game. A seguito della notizia del suo addio, sul web è emerso il nome di Antonella Fiordelisi come sostituta ma a smentire la notizia ci ha pensato la stessa Sonia Bruganelli.

Quest’ultima si occupa dei casting ed ha rivelato che ne Sophie Codegoni ne Antonella Fiordelisi parteciperanno ad Avanti un altro in qualità di “Bonas”. Queste sono state le parole riportate dall’agenzia nell’annuncio ufficiale:

La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra…o più di una… A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di canale cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro… Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!

Attualmente non siamo a conoscenza del personaggio che prenderà il posto della fidanzata di Alessandro Basciano. Tuttavia sono già in corso i casting per selezionare la nuova “Bonas” e sembra che non siano previste ex partecipanti di reality show.