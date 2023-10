Sophie Codegoni torna in tv dopo l’intervista a Verissimo: ecco dove potremmo vederla presto

Sophie Codegoni è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a far parlare di sé. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex tronista sia pronta a tornare in tv dopo l’intervista rilasciata a Verissimo.

La scorsa settimana Sophie Codegoni è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Qui l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato il motivo per cui la storia d’amore con Alessandro Basciano è giunta al capolinea. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice che era stato a Ibiza per lavoro e che stava per uscire una foto con una ragazza nella lounge. Mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Allora io gli ho spiegato che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostanze.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell’aeroporto, che mi rivela che era la sua ex e che avevano passato tre giorni a Ibiza. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo.

Dopo le parole rilasciate nel salotto di Silvia Toffanin, Sophie Codegoni si è reso protagonista di un ulteriore scoop. Stando a quanto emerso, pare che l’ex gieffina sia pronta al ritorno in tv. Nel dettaglio, Sophie Codegoni sarà ospite nel programma condotto da Pino Insegno Mercante in Fiera. Al momento, la notizia non è stata ancora confermata né smentita.