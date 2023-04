Soraia Ceruti rompe il silenzio sulla rottura con Luca Salatino: le sue parole

Dopo le numerose indiscrezioni su una presunta crisi sentimentale, Soraia Ceruti ha deciso di rompere il silenzio in merito alla recente rottura con Luca Salatino. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Nel corso degli ultimi giorni sul web non si è fatto altro che parlare della crisi sentimentale tra Soria Ceruti e Luca Salatino. I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne ma di recente entrambi hanno maturato la decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

Dopo i numerosi rumors, l’ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi ha deciso di dare qualche spiegazione ai suoi fan:

Ciao ragazzi, sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono impulsiva e pondero le mie scelte, cercando sempre di riflettere su ciò che faccio nella vita.

Successivamente, la ragazza ha voluto anche smentire alcune voci circolate sul suo conto. Nel dettaglio, ha negato di avere un nuovo fidanzato:

Tutte le cavolate che sono uscite… Quindi che sto con un imprenditore… Sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono sola. Mi dispiace che la gente, in un momento così delicato, si inventi cose simili. Luca sa non l’ho tradito e questo mi basta. Ci siamo sentiti e lui per me rimane una persona importante. Mi è dispiaciuta la frase che ha scritto, ma voglio pensare l’abbia fatto in un momento di rabbia. Non me la sono presa.