Erano diventati famosi nel 2020 grazie alla loro partecipazione a Temptation Island. Poi, sono tornati alla cronaca diverse volte, per i tira e molla dei mesi e degli anni successivi. Oggi, Speranza Capasso e Alberto Maritato, ancora insieme nonostante tutto, hanno dato l’annuncio più lieto, quello di una gravidanza e di un bebè che ben presto arriverà nelle loro vite.

Credit: capassosperanza – Instagram

In molti li ricorderanno per la travagliata esperienza nel noto reality show di Canale 5, Temptation Island. Era il 2020 e Speranza e Alberto avevano deciso di intraprendere questa esperienza per mettere alla prova il loro amore.

La suddetta esperienza non andò affatto bene, visto che per via dei flirt di Alberto con la single Nunzia, i due uscirono dal programma separati.

Poco dopo, stupendo ancora tutti, decisero di riprovarci e tornarono insieme. Addirittura, per sopperire alla crisi, nel 2021 hanno deciso di sposarsi.

Tutto lasciava pensare alla fine della loro crisi. E invece, poco più di un anno dopo, un’ulteriore separazione. Sta volta annunciata sui social come se fosse davvero definitiva.

Di comune accordo abbiamo deciso che la miglior soluzione per entrambi è restare da soli.

Così avevano scritto sui loro canali social poco più di un anno fa. Un messaggio breve che lasciava ben poco spazio alla speranza, per chi li ha sempre seguiti, di rivederli ancora insieme.

Speranza Capasso incinta per la prima volta

Credit: capassosperanza – Instagram

E invece ecco che sono di nuovo tornati insieme. E col botto, c’è da dire.

Già. Perché nei giorni scorsi, gli ex concorrenti di Temptation Island hanno pubblicato un post con il quale hanno annunciato, felicissimi, che sono in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

Trovare le parole giuste per spiegare tutto ciò è davvero difficile…non riusciamo più a trattenere questa gioia immensa e siamo qui ad annunciarvi che : PRESTO SAREMO IN 3 💙👶👧💖

L’influencer sarebbe incinta di pochissimi mesi ma, nonostante la paura che possa accadere qualcosa di brutto, non è riuscita a trattenersi dall’annunciare a tutti la lieta novità.

Credit: capassosperanza – Instagram

Noi ti amiamo già tantissimo che tu sia bimbo o bimba già sei nei nostri ♥️ Mamma e Papà ti aspettano e sarà l’attesa più bella di tutta la nostra vita

Che questo dolcissimo evento possa definitivamente coronare e blindare un amore che, negli anni passati, ha letteralmente vissuto sulle montagne russe? Chi vivrà, vedrà.