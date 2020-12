Tommaso Zorzi, avete mai visto la sua casa? Non riuscirete a credere dove abita a soli 25 anni

Tommaso Zorzi è un influencer divenuto famoso grazie al programma Riccanza, al quale ha partecipato un po’ di anni fa. Adesso, è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione in corso del Grande Fratello Vip. Ha 25 anni e grazie anche al suo lavoro, della sua vita privata si sa davvero tanto. Ma, avete mai visto la sua casa? Tommaso abita da solo, in un appartamento nel cuore di Milano, sito al centro della città.

La casa di Tommaso Zorzi

Influencer molto famoso nel nostro paese, Tommaso vive da solo in un meraviglioso appartamento che si trova nel cuore di Milano, in un moderno monolocale. Per chi non lo sapesse, si tratta di una zona del capoluogo lombardo molto in voga. I prezzi di questi appartamenti sono abbastanza alti come molte zone di Milano d’altronde.

Ad ogni modo, da alcune foto che ha condiviso lo stesso Tommaso sui suoi account social, abbiamo visto che la sua casa è arredata con molto buon gusto. Ciò che tanto colpisce è la luce naturale che filtra in tutte le stanze, grazie alle grandi finestre che circondano l’intero appartamento. Altro dettaglio che tanto colpisce sono le piante che non mancano e che danno un aspetto piacevole e rilassante all’ambiente.

Tommaso ha scelto di arredare il suo appartamento in stile moderno, ma utilizzando dei dettagli molto particolari. Cattura l’attenzione, la scala che collega la parte sotto del monolocale con il soppalco. Nella zona giorno, troviamo anche un ampio e comodissimo divano.

In questo appartamento, l’influencer vive insieme a Gilda, il bassotto a pelo lungo, al quale Tommaso è molto legato. Questa non è l’unica casa dove Zorzi ha abitato in questi ultimi anni. Per diverso tempo, infatti, ha vissuto in una casa a Londra, di proprietà della famiglia. Zorzi, subito dopo il diploma ha deciso di andare a studiare a Londra dove si è laureato alla triennale di Economia e Business Management. Tommaso è molto legato alla sorella Gaia, con la quale ha un rapporto davvero speciale.

