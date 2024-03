“Stanno per…” Maneskin, fan disperati, l’indiscrezione choc: cosa succede

Per alcuni le "vere band" stanno sempre insieme, ci restano e continuano a sfornare lavori da vera squadra. Per i Maneskin potrebbe essere arrivata una fase "complicata".

I Maneskin (o più correttamente indicato “Måneskin”), sarebbero in un momento un po’ particolare della loro crescita come gruppo e della loro carriera. La band italiana che ha conquistato il mondo, infatti, starebbe attraversando un periodo di cambiamento. Le recenti dichiarazioni di Damiano David, che ha aperto alla possibilità di esperienze da solista, hanno acceso i riflettori sul futuro del gruppo.

I Maneskin sono le mie fondamenta, il mio scudo. Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. Penso che un progetto oneman potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo. […] quando torneremo insieme saremmo pieni di idee e stimoli.

Non lascia spazio a molti dubbi, l’intento sembra chiaro, le prospettive pure. Damiano, che si è trasferito a Los Angeles, ha già intrapreso alcune attività individuali, ad esempio l’esibizione in un pirotecnico tributo a Bon Jovi. Victoria, la bassista italiana più apprezzata al momento, è stata protagonista di diverse sfilate a Milano e a Parigi e ha annunciato un tour internazionale come dj. Thomas è diventato un volto noto del mondo del fashion, mentre Ethan mantiene un profilo più discreto e resta più defilato.

La band ha comunque in programma un tour europeo che partirà a giugno, ma l’Italia non è stata inclusa nelle date. Questo ha fatto storcere il naso ai fan italiani, che sperano in un concerto estivo all’Arena di Campovolo. Il tour, infatti, passerà per Germania, Olanda, Grecia, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo. Ad agosto i Maneskin voleranno anche in Giappone, per una data a Tokyo e una a Osaka.

Le diverse strade intraprese dai componenti del gruppo hanno alimentato le preoccupazioni dei fan sulla tenuta del gruppo. C’è chi pensa che questa, per i Maneskin, sia solo una pausa in arrivo, necessaria dopo un periodo di intenso lavoro, mentre altri ipotizzano una rottura imminente. Le band, da sempre, hanno avuto bisogno di curare il proprio rapporto, esattamente come una relazione: è una questione di spazi e di tensioni.

Il critico musicale Michele Monina sostiene che si tratti di una fase fisiologica: "Non è la fine, è solo una pausa". Monina sottolinea anche come i Maneskin siano ancora giovani e che questa pausa possa essere utile per ricaricare le batterie e trovare nuove idee. Per alcuni le "vere band" stanno sempre insieme, ci restano e continuano a sfornare lavori da vera squadra. Ma non tutti i critici sono duri e puri a riguardo del fenomeno rock più interessante degli ultimi anni.

Solo il tempo dirà cosa riserva il futuro per i Maneskin. Damiano, intanto, è stato avvistato in studio di registrazione e questo alimenterebbe le indiscrezioni che vedono l’imminente uscita di lavori solisti. I fan sperano che la band riesca a superare questo momento di transizione.