Il cantante dei The Kolors Stash e la sua compagna Giulia Belmonte, sono appena diventati genitori per la seconda volta

Gioia infinita e doppia per Stash e la sua compagna, la bellissima giornalista e influencer Giulia Belmonte. Il cantante e la sua donna, da poche ore, hanno infatti accolto tra le braccia la loro seconda bambina. L’annuncio, come al solito, è arrivato con un dolcissimo post su Instagram. Post nel quale la rock star italiana ha svelato anche il bellissimo e particolare nome scelto per la piccola.

Credit: thekolors_stash – Instagram

Gli ultimi anni di vita di Antonio Fiordispino, conosciuto da tutta Italia con il nome d’art di Stash, sono stati pieni di attimi di felicità pure e sconfinata.

Da quando ha conosciuto e si è innamorato perdutamente di Giulia Belmonte, la bellissima e bravissima giornalista e influencer di origini abruzzesi, la sua vita è migliorate tantissimo.

A dicembre del 2020 era arrivata la gioia più grande per loro, la nascita della loro prima bambina, la piccola Grace.

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!

Questo l’annuncio che aveva fatto Stash nel giorno della nascita della sua primo genita. Allora, non poteva nemmeno immaginare che un anno e mezzo più tardi, quella gioia si sarebbe raddoppiata.

Stash papà per la seconda volta

Credit: thekolors_stash – Instagram

Ad aprile scorso, il cantante e la sua compagna avevano scoperto e poi annunciato sui social che la loro già bellissima famiglia si sarebbe allargata ancora. Su Instagram aveva scritto:

E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!

Credit: thekolors_stash – Instagram

A inizio luglio, poi, ospite a Verissimo aveva svelato anche il colore del fiocco. Si è mostrato felicissimo del fatto che ben presto lui e la sua Giulia avrebbero avuto un’altra femminuccia.

Ora i 9 mesi di gravidanza sono terminati e la sorellina di Grace è finalmente venuta al mondo. Nel post di annuncio di nascita, il cantante ha svelato anche il bellissimo e particolare nome scelto per lei: Imagine. Un chiaro riferimento alla famosa canzone di John Lennon.