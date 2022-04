Ormai ci sta facendo l’abitudine con i teneri annunci Stash, il cantante della band The Kolors. Lui e la sua compagna Giulia Belmonte hanno appena scoperto di essere in dolce attesa del loro secondo bebè e ha riversato la sua immensa gioia in un dolcissimo post pubblicato su Instagram. Un anno e mezzo fa era nata la piccola Grace, sua primo genita.

Credit: thekolors_stash – Instagram

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!

Erano state queste le prime parole del cantante, quando appena un anno e mezzo fa la sua Giulia Belmonte lo aveva reso padre per la prima volta.

Una gioia smisurata per la rock star italiana e per la giovane giornalista e influencer, che grazie a quell’evento avevano già coronato un amore grandissimo nato circa 4 anni fa.

L’imminente arrivo della piccola Grace era servito ai due anche ad uscire allo scoperto e annunciare a tutti che insieme formavano una coppia.

Stash al settimo cielo per la seconda volta

Adesso Grace dovrà farsi trovare pronta, perché tra qualche mese arriverà a farle compagnia un fratellino o una sorellina.

E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!

Queste le parole scritte a corredo di una bellissima foto, che Stash ha pubblicato per primo e che Giulia ha poi ricondiviso anche sul suo profilo.

Credit: thekolors_stash – Instagram

Nella foto c’è una chitarra, strumento di lavoro di Stash. Tra le corde di questa, c’è incastrata la prima ecografia del bebè.

Nessuna informazione ulteriore compare nella descrizione. Tutti i fan, quindi, dovranno aspettare un po’ prima di sapere di che colore sarà il fiocco e quale sarà il nome scelto dalla coppia vip.