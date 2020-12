Stash e la prima foto insieme alla piccola Grace: “Spero di essere sempre la tua certezza”

È passata una settimana da quando Stash e la sua compagna, la modella e giornalista Giulia Belmonte sono diventati genitori per la prima volta. Grace, questo il nome che i due hanno scelto per la piccola, ha riempito il loro cuore d’amore fin dal primo momento in cui hanno scoperto di aspettarla, e oggi che possono finalmente stringerla, lo fanno con più ardore possibile.

Due giorni fa, il cantante napoletano ha deciso di pubblicare una tenerissima foto mentre stringe stretta a se colei che ama di più al mondo. Il bellissimo scatto è accompagnato da queste dolcissime parole:

Spero di essere sempre la tua certezza… come sei tu per me.

Inutile dire quante e quali reazioni abbia suscitano il post. Innumerevoli sono stati i commenti anche da parte di suoi amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Tra essi spiccano quelli di Elodie, Alex Britti, Max Brigante e molti altri.

Credit: thekolors_stash – Instagram

I social, in particolare il suo profilo Instagram, sono stati fin dall’inizio il palcoscenico dove Stash ha potuto esprimere tutta la felicità per questa grande novità che è piombata nella sua vita.

Stash e l’annuncio della nascita di Grace

La settimana scorsa, quando Grace è venuta al mondo, una delle prime cose che il front man dei The Kolors ha fatto, è stata pubblicare un dolce scatto di famiglia. Una foto in cui compare insieme alla sua compagna e alla sua bambina e che ha deciso di commentare così:

Credit: thekolors_stash – Instagram

È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento.

Credit video: TUTTO DAL WEB – YouTube

Immancabile il messaggio rivolto all’amore della sua vita e madre di sua figlia, Giulia Belmonte. A conclusione della didascalia, Stash ha scritto:

Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!

Non è noto con esattezza da quanto tempo i due siano insieme, anche se si pensa che sia circa un anno. Ciò che è stato chiaro fin da subito, e Grace ne è la chiara dimostrazione, è che i due si amano come più difficilmente si potrebbe.