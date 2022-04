Dalla piccola Grace, al secondo bebè in arrivo, passando ai discorsi matrimonio e futuro: Stash a tutto tondo ospite a Verissimo

Come ormai tutti sanno, Stash, il cantante dei The Kolors e la sua compagna Giulia Belmonte sono in dolce attesa del loro secondo figlio insieme. Una gioia che arriverà a quasi due anni dalla nascita della piccola Grace, arrivata a dicembre del 2020. Ospite a Verissimo, il cantante ha parlato di questa seconda gravidanza della sua amata e anche del futuro.

Sono passati solo pochi giorni da quando Stash e Giulia Belmonte sono usciti allo scoperto ed hanno annunciato, con un post su Instagram, l’imminente nascita del loro secondo figlio.

A dicembre del 2020, nelle loro vite, è arrivata già la piccola Grace, che naturalmente rappresenta la gioia più assoluta per entrambi.

Ma anche questa seconda avventura prenatale, come spiega il cantante nel salotto di Verissimo, ha qualcosa di speciale e magico.

Nel post con cui entrambi hanno annunciato l’imminente arrivo del secondo bebè, hanno scritto:

E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!

A Silvia Toffanin il cantante ha parlato prima di tutto della sua nuova vita da papà:

Quando si diventa papà è tutto diverso! Si pensa molto di più al futuro e questo mi stimola tanto. Creare basi solide per la vita dei tuoi futuri eroi della vita è qualcosa di entusiasmante!

Stash papà bis

Riguardo al bebè che presto nascerà. Stash ha confidato alla conduttrice il suo augurio che si tratti di un’altra femminuccia. In modo da dare a Grace una compagna di giochi.

Dopodiché ha svelato anche che si vede papà di molti bambini.

Ne vorrei il più possibile. Ho sempre amato le famiglie numerose ed io mi immagino papà di tanti bambini.

In fine parole d’amore e stima anche per la sua Giulia, che lo stesso cantante definisce come una donna incredibilmente forte. Poi ha detto che anche il fatto di aver incontrato lei è un miracolo.

Credit: Verissimo

Riguardo al discorso matrimonio, non si sbilancia più di molto.