Aria di cambiamenti per Stefania Orlando che si tuffa a capofitto in un'avventura RAI salutando per un po' il GF VIP

Stefania Orlando è uscita trionfante dalla casa del Grande Fratello VIP ed è pronta a ripartire con la carriera televisiva. Intervistata dal settimanale Oggi, la Queen, ha raccontato i progetti per il futuro, confermando i tantissimi rumors sulla sua partecipazione a altri programmi.

Stefania Orlando sarà infatti protagonista del Tale e Quale Show, il programma tornerà a Settembre su Rai Uno e ha spiegato:

Tale e Quale Show è una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa, questa volta non sono stata nemmeno provinata!

Ma come mai questo ritorno inaspettato in RAI? La conduttrice ha spiegato personalmente cosa vuol dire per lei tornare nella rete statale dopo tutto questo tempo:

“Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti, con lui ci si sente al sicuro. […] L’anno scorso ho fatto il Grande Fratello perché avevo voglia di un cambiamento, in Rai per circa 20 anni ho ricoperto ruoli istituzionali, avevo bisogno di essere me stessa fino in fondo, per fare conoscere al pubblico la parte più profonda di me“.

E a proposito del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando ha confermato anche il rifiuto nel ruolo di opinionista che sarà invece ricoperto da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli:

“Mi è stato offerto, confermo e ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“