Stefano Bettarini fa polemica sui baci gay: è bufera

Stefano Bettarini sembra proprio non aver mandato giù la squalifica dalla casa del Grande Fratello Vip. Ora, l’ex calciatore, torna all’attacco e questa volta polemizza sui baci gay dati all’interno della casa di Cinecittà.

Nelle giornate sotto le feste di Natale infatti, i ragazzi si sono dati ai festeggiamenti e agli scherzi. Complici anche giochi organizzati dalla produzione sono scattati diversi baci.

Il primo, forse il più sincero, è stato quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tra i due c’è molto feeling. Dopodiché anche Tommaso Zorzi si è sbizzarrito prima con il bacio hot nella vasca con Pierpaolo Pretelli e poi con un bacio con il nuovo arrivato Andrea Zenga.

Stefano Bettarini pare non aver preso bene l’eccesso di festeggiamenti nella casa e su Instagram ha paragonato i baci alla sua squalifica per bestemmia. In una storia ha scritto:

E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia “politicamente corretto“. Ciò che stabilisce “chi” e “come” le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad “uccelli” e “sc**ate“… O peggio, frasi irripetibili sulle donne!

Vogliono forzarci e creare questa lobby. Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non lo è affatto.

Ovviamente, le frasi hanno suscitato clamore. L’ex marito di Simona Ventura sta infatti passando per omofobo. Il web si è inferocito anche ricordando l’episodio in cui, proprio lui, al Grande Fratello 1, sempre per gioco ha baciato un suo compagno.