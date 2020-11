Ormai l’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip era diventato un segreto di Pulcinella. Grazie alle anticipazioni della ‘premiata ditta’, composta da Andrea Zelletta e Paolo Brosio, era risaputo l’ingresso dell’ex calciatore, un veterano assoluto in quanto a reality.

Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci pietrificate davanti a Stefano Bettarini

Eppure, nel momento in cui Stefano Bettarini ha varcato la soglia della Casa più spiata dagli italiani, qualcuna è rimasta pietrificata. Ci riferiamo a due super donne della quinta edizione, come Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Lo sguardo di entrambe all’ingresso di Stefano è valso più di mille parole. Evidentemente, fino all’ultimo speravano che le voci circolate fossero false, messe in giro per depistare. E invece la produzione del reality di Canale 5 ha riservato loro questa sorpresa.

L’avvertimento della Gregoraci

Se la brevissima, ma passionale, storia tra la modella brasiliana e Bettarini è nota, è dato avere meno informazioni su come mai la badessa sia rimasta così sconvolta dall’arrivo dell’ex compagno di Simona Ventura.

Quando il toscano le si è avvicinato nel momento dei saluti, la showgirl lo ha immediatamente messo in guardia. Avrebbe fatto bene a stare attento a non dire cose che altrimenti – ha proseguito – poi si arrabbiano.

Accampano le teorie

Un messaggio proferito a bassa voce e generico, per cui si sono accampate diverse teorie sui destinatari. In tanti hanno creduto che la Gregoraci intendesse avvisare il neo ingresso sul non spifferare qualche loro segreto del passato. Molti altri, invece, pensano si sia limitata a ricordargli di non ripetere lo stesso errore commesso da Zelletta e Brosio, entrambi spediti d’ufficio in nomination.

Stefano Bettarini: le parole pesano

C’è tuttavia una terza ipotesi, suggerita dal portale BiccyF. Prima di stringere l’ex moglie di Flavio Briatore le ha chiesto come stesse. La lascia sola un attimo e combina un casino della Madonna, ha poi esclamato Stefano. Evidentemente quello di Elisabetta era un ammonimento a prestare maggiore attenzione, onde evitare di incappare, pronti via, in una bestemmia, già costata la squalifica a Denis Dosio.