Stefano De Martino a Tommaso Stanzani: “Balli meglio di me”

La corrente edizione di Amici di Maria De Filippi è sicuramente la più chiacchierata degli ultimi anni. A far sicuramente del chiasso è stata l’eliminazione del giovane ballerino neoclassico Tommaso Stanzani, ora al ragazzo arriva il messaggio di Stefano De Martino.

Ospite a Verissimo, il giovane allievo di Alessandra Celentano ha ricevuto diversi messaggi dai giudici del serale, Stash, il Principe Filiberto e, appunto Stefano De Martino.

L’ex ballerino del programma ha deciso di mandare un videomessaggio all’ex concorrente congratulandosi con lui e spiegando che questo è solo l’inizio di un gran successo.

“Voglio dirgli che intanto balla molto meglio di quando io ero ad Amici. Davvero balli molto meglio di me quando ero un concorrente. Ti auguro il triplo delle cose belle che mi sono accadute negli anni. Poi conosci i meccanismi del programma e sai che noi abbiamo dovuto scegliere dopo le nomination dei professori.”

Ma perché se tutti hanno così tanto stima del ragazzo hanno deciso di eliminarlo? Stefano De Martino l’ha spiegato e ha dato una versione, forse sconosciuta al pubblico:

Al ragazzo è stato inoltre chiesto se, con il senno del poi, avrebbe proseguito la carriera da ballerino. Ormai è un conduttore affermato e la carriera nella danza l’ha abbandonata da un po’.

Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere a nessuno. Perché secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena. Credo di averlo azzeccato, almeno sotto quel punto di vista.