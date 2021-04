Stefano De Martino, flirt in corso con un’allieva di Amici di Maria De Filippi?

Un edizione piuttosto chiacchierata quella di Amici di Maria De Filippi 2021, nella scuola sono nati tanti amori, tra questi perdurano quelli tra Rosa di Grazia e Deddy, ma anche tra Giulia e Sangiovanni. Martina Miliddi, invece, pare si sia lasciata con Aka7seven, e c’è chi dice che la ballerina potrebbe avere un altro flirt.

Sembra infatti che il gossip sia impazzito e al centro della bufera c’è Stefano De Martino. I suoi voti nei confronti della ballerina non sono di certi passati inosservati e c’è chi dice che tra i due potrebbe esserci un flirt in corso.

Stefano De Martino si sa, soprattutto dopo la rottura con Belen Rodriguez, è molto riservato e non si è mai mostrato in pubblico con una donna. Sono ormai diversi mesi che si parla anche molto di una possibile storia con Andrea Delogu.

Com’era prevedibile, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi non ha lasciato dichiarazioni, né sulla giovane ballerina né sulla conduttrice. Quel che è certo è che sarebbe davvero strano che ci fosse un flirt con l’allieva, i due hanno qualche anno di differenza e al momento la ragazza è impegnata con le prove del serale.

Martina Miliddi deve infatti vedersela con Alessandra Celentano, l’insegnante sembra proprio non voler mollare il colpo. Proprio ieri sera le teorie di Alessandra Celentano hanno trovato il sostegno di Carolyn Smith, affermata ballerina di latino americano.

In un lungo commento la giurata di Ballando con le Stelle ha confermato che, per aver 16 anni di studio alle spalle, la ballerina sarda è molto indietro: al contrario invece di Serena, allieva dell’insegnante di classico che, per essere la prima volta che si approcciava al latino, ha fatto davvero un bel lavoro.

Come prenderà queste critiche l’allieva del serale? Il giudizio di Carolyn Smith è di certo un giudizio che conta molto nel loro mondo.