Stefano De Martino diventerà zio: l’annuncio della sorella Adelaide

Nel corso delle ultime ore, è emersa una notizia riguardante Stefano De Martino che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il celebre conduttore diventerà presto zio. Infatti, sua sorella Adelaide De Martino è incinta del suo primo figlio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mentre la storia d’amore tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez procede a gonfie vele, nella vita del celebre conduttore si fanno avanti alcune novità. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sta per diventare zio.

A diffondere l’annuncio è stata sua sorella Adelaide De Martino la quale è in attesa del suo primogenito. Lei stessa lo ha dichiarato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne.

Il padre del bambino si chiama Diego ed anche lui ha voluto rivolgere un dolce pensiero alla sua compagna. Pertanto, nel giorno della festa della mamma, sempre attraverso i social, il futuro genitore ha scritto:

Oggi è un giorno speciale dove tutte le mamme ricevono gli auguri dai propri figli! E’ il primo anno che lo festeggi anche tu! Auguri amore mio, sono certo che sarai una mamma straordinaria!

Attualmente, ancora non è giunta nessuna dichiarazione da parte di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due, che presto diventeranno zii, non hanno ancora scritto nulla in merito alla bellissima notizia. D’altronde, la coppia ha preferito sempre mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.