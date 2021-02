Stefano De Martino è molto conosciuto e amato ma sapete quanto guadagna l’ex ballerino? Un piccolo tesoretto

Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati e apprezzati del momento. Prima di debuttare come conduttore televisivo, tutti ricorderanno la carriera da ballerino professionista. La sua esperienza televisiva inizia nel 2009 quando diventa protagonista del talent show più famoso d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Da quel momento cominicia la sua carriera da ballerino professionista, diventando poi, negli anni successivi, la colonna portante del programma. Fino ad introdursi ancora di più nel mondo dello spettacolo dedicandosi alla conduzione.

Oggi è approdato su Rai 2 dove ha conquistato la fiducia dei telespettatori grazie alla conduzione del programma Stasera tutto è possibile. La conduzione dello show sta riscuotendo molto successo tanto da permettere all’ex ballerino di addentrarsi sempre di più nel mondo dello spettacolo e quindi della conduzione.

La variegata carriera di De Martino, però, ha interrogato i fan più fedeli riguardo il patrimonio del conduttore. Conoscete il guadagno dell’ex ballerino e conduttore del programma Stasera tutto è possibile?

Purtroppo non si conosce ancora la cifra precisa ottenuta da De Martino riguardo la conduzione del programma di Rai 2. Tuttavia, stando a quanto riportato dal settimanale ‘Spy Magazine’, l’ex ballerino è molto attivo anche come dj tanto da ricevere un compenso di 15 mila euro a serata.

Sicuramente moltissimo, ma nulla se si confronta il suo compenso con quello ottenuto dal collega Gianluca Vacchi. Si stima, infatti, che il dj guadagnerebbe una cifra di ben 50 mila euro a serata.

Il patrimonio di Stefano De Martino

Dunque le richieste dei fan dell’ex marito di Belen Rodriguez non possono essere soddisfatte pienamente. Infatti, non è possibile cifrare un vero e proprio stipendio preciso per Stefano De Martino, dal momento che il guadagno ottenuto dall’ex ballerino varia in base ai progetti vari. Tant’è vero le cifre ricevute da ospitate, programmi e dalle varie pubblicità derivano da trattative discusse con le opportune agenzie.