Belen Rodriguez incinta, giornalista svela il sesso del bebè e il nome che la coppia avrebbe scelto scelto

In queste ultime settimane è diventato il gossip più chiacchierato del momento. Stiamo parlando della presunta gravidanza della showgirl argentina Belen Rodriguez, innamorata più che mai del compagno Antonino Spinalbese. E se ancora oggi non è arrivata conferma da parte dei diretti interessati, la notizia sembra essere più fondata che mai.

Sono stati molti gli indizi che hanno confermato indirettamente la presunta gravidanza della showgirl. Dal bracciale antinausea agli outfit oversize premaman, la seconda gravidanza di Belen è ormai sulla bocca di tutti. E ad oggi sono state fatte altre importanti rivelazioni riguardo l’argomento.

Nel programma condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina, Sandro Pirrotta ha svelato il sesso del bebè in arrivo e il presunto nome scelto dall’argentina e dal compagno Spinalbese. Stando quindi a quanto dichiarato da Pirrotta, Belen sarebbe in dolce attesa di una bambina.

Inoltre, secondo Sandro Pirrotta, la novella coppia avrebbe già scelto il nome della nascitura, Tabita. Nonostante non sia arrivata ancora nessuna conferma sono molti gli indizi che danno per certa la notizia. E sui social i fan non vedono l’ora di apprendere qualcosa di più riguardo l’argomento.

Le dichiarazioni dell’uomo sembrano essere in contrasto con quelle di Giovanni Ciacci il quale sottolinea come Belen non abbia ancora confermato la notizia per cui nulla è certo. Ma la padrona di casa Adriana Volpe e Pirrotta si dichiarano convinti della gravidanza di Belen Rodriguez.

Nel frattempo, comunque, Belen si gode la sua storia d’amore con il compagno Antonino spinalbese al quale dedica speciali parole in occasione del suo compleanno: