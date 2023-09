Stefano De Martino, il conduttore rivela: “Il mio matrimonio non è finito per via di un tradimento”

La fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è ancora oggi uno degli argomenti più chiacchierati di sempre. Nonostante le numerose indiscrezioni emerse sul loro conto, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina non si sono mai esposti sui rumors circolanti sul loro conto. Ora, però, tutto potrebbe cambiare.

Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio e si è esposto sulla fine della storia d’amore con Belen Rodriguez. Il conduttore sarà infatti uno degli ospiti della prima puntata di Belve, il programma campione di ascolti condotto da Francesca Fagnani.

Proprio sullo sgabello del programma della giornalista, Stefano De Martino ha rivelato alcuni retroscena inediti sulla fine della tanto turbolenta storia d’amore con Belen Rodriguez. Stando a quanto emerso dalle sue parole, pare che Stefano e Belen non si siano lasciato per colpa di un tradimento. Queste sono state le parole del noto volto di Rai2 a riguardo:

Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane.