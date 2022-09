Stefano De Martino: il messaggio di cordoglio per la morte del padre di Emma

Senza alcuna ombra di dubbio Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente è venuto a mancare il padre di Emma Marrone. Alla luce di questo il conduttore ha scritto un messaggio di cordoglio per l’uomo che ha conosciuto bene in passato.

Di recente Emma Marrone si è trovata ad affrontare un grave lutto in famiglia. Si tratta della morte del padre il quale è venuto a mancare all’età di 66 anni. Alla luce della sua scomparsa, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte di fan e persone a lei care.

Tra coloro che hanno voluto rivolgere l’ultimo saluto al padre di Emma Marrone c’è Stefano De Martino. Il celebre conduttore ha espresso tutto il suo sostegno e la sua vicinanza alla sia ex fidanzata. Questo è stato il suo commento di cordoglio:

Tra gli altri personaggi televisivi che hanno voluto mostrato l’affetto a Emma Marrone c’è stata anche Elisa Toffoli la quale, durante un concerto, ha dedicato una canzone a Rosario. Queste sono state le sue parole:

Sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia, sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella. Oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo, il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina.