Stefano De Martino, la dichiarazione shock: “Mi prendo una pausa”

Reduce da una stagione televisiva in cui ha ottenuto grande successo e visibilità, Stefano De Martino potrebbe abbandonare temporaneamente il piccolo schermo. A diffondere l’annuncio è stato lui stesso in occasione di un’intervista. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, Stefano De Martino è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere il celebre conduttore protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lui stesso in merito alla sua vita professionale.

Raggiunto dai microfoni di “FQMagazine”, il noto ballerino ha dichiarato che non sarà al timone della conduzione di “TIM Summer Hits 2023”, come lo scorso anno fece insieme ad Andrea Delogu:

Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò.