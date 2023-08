Stefano De Martino lancia una frecciatina a Belen Rodriguez? Il gesto social del conduttore non è passato inosservato

Non si ferma il gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la coppia più chiacchierata dell’estate 2023. Nel corso delle ultime ore il conduttore è tornato a far parlare di sé dopo essersi reso protagonista di un gesto social che non è di certo passato inosservato e che molti hanno considerato una frecciatina rivolta alla showgirl argentina.

Anche se i diretti interessati non hanno ancora confermato il gossip sulla separazione, sembra essere ormai certa la notizia della fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come già anticipato, in queste ultime ore il conduttore ha condiviso sulla sua pagina Instagram un’Instagram Story che sta facendo molto chiacchierare i giornali di gossip.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha condiviso con i suoi followers una storia che molti utenti del web hanno considerato una vera e propria frecciatina nei confronti di Belen Rodriguez. Nel dettaglio, Stefano De Martino ha postato la schermata di Spotify di un brano di Delresto Echoes, di Byoncé e Travis Scott.

Il testo del brano che il conduttore ha condiviso sulle sue Instagram Stories parla d’amore, soprattutto delle varie difficoltà che si incontrano nel corso di una relazione. Inoltre, la canzone sottolinea il fatto di lasciare andare le persone e le esperienze del passato. Nella storia in questione, Stefano De Martino non ha aggiunto ulteriori commenti.

Come già anticipato, sono stati molti coloro che hanno visto nel gesto del conduttore una vera e propria frecciatina rivolta a Belen Rodriguez. Al momento la showgirl e il conduttore sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare i numerosi rumors che in queste ultime settimane si aggirano sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Stefano e Belen forniranno dei chiarimenti in merito alla bufera mediatica in cui sono stati coinvolti.