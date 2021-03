Stefano De Martino posta una foto col suo cane ma tutti notano un dettaglio: “Ti vedi con lei!”

Stefano De Martino ha di recente terminato gli impegni con la nuova, fortunata, stagione di Stasera tutto è possibile, lo show proposto in prime time su Rai Due. Ormai è un conduttore navigato, capace, col proprio brio e la propria simpatia, di entrare nelle case degli italiani e tener loro compagnia.

Per tenersi in contatto insieme ai suoi numerosi fan Stefano De Martino si avvale anche del web. In particolare, dei social network, dove spesso e volentieri è partecipe. Da poco sulla sua bacheca personale ha pubblicato un’immagine, divenuta immediatamente virale. Nello scatto è ritratto il napoletano accanto al suo cane Choco, pronto a mangiare dalla ciotola che ha davanti.

Stefano De Martino, da poco entrato nelle dinamiche della ventesima edizione di Amici in qualità di giudice, ha poi ironicamente scritto: “A cena con Choco”. Un post così, semplice, senza apparenti doppi significati. Eppure, la fantasia dei fan va davvero oltre ogni immaginazione.

I followers dell’ex ballerino si sono, sì, complimentati con il proprio beniamino per i recenti successi sul piccolo schermo. Ma non si sono mica limitati a questo. Bramosi di qualche gustosa pillola di gossip gli hanno domandato ragguagli sul suo attuale stato sentimentale.

Alcuni hanno alluso che Choco sia una “copertura”. Il 31enne indurrebbe a credere di trascorrere la serata con il cane, quando invece si vedrebbe poi con Dayane Mello. Da dove saltano fuori tali idee? Le illazioni degli ammiratori dello scugnizzo partenopeo sortiscono, nella fattispecie, da certi rumors emersi nel corso di una puntata di Casa Chi, guidata da Gabriele Parpiglia.

Durante l’intervista concessa al celebre giornalista di gossip e costume, Dayane Mello avrebbe infatti dichiarato di frequentare un genitore single che conosce dall’età di 19 anni. Peraltro i due, in tempi passati, avrebbero già avuto una frequentazione, lasciando dunque aperte le porte in vista di un eventuale ritorno di fiamma.