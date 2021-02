Stefano De Martino ricorda la nonna scomparsa: “Un esempio”

Il conduttore di Made in Sud è stato ospite da Nunzia De Girolamo nel suo nuovo programma Ciao Maschio. Stefano De Martino ha parlato di tante cose, arrivando a parlare anche del tragico evento che l’ha travolto qualche giorno fa.

Sua nonna Elena, a cui era molto legato tanto che aveva partecipato anche ad alcuni programmi televisivi, si è spenta a seguito di un brutto incidente domestico.

La nonna aveva 85 anni ed è caduta in casa, per lei sembra che non ci sia stato scampo. Inutili i soccorsi, è stata trovata in casa a terra senza vita. Stefano De Martino ha deciso di ricordarla come suo modello di donna:

Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che, da commerciante qual era, aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava sempre all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola.

E proprio il tipo di donna che era, forse, non rispecchiava la sua ex moglie Belen Rodriguez. L’uomo ha parlato anche del suo matrimonio, anche se ormai deremmo dire ex matrimonio. La showgirl argentina ora è in dolce attesa.

La donna aspetta un figlio dal giovane Antonino Spinalbese, il ragazzo di 25 anni diventerà presto padre. Mentre l’allentamento dal ballerino di Amici di Maria De Filippi riconduce la sua separazione alle divergenze caratteriali della showgirl.