Stefano De Martino sbotta contro Francesca Fagnani a Belve: “Che c***o ridi?”

In occasione di un’intervista rilasciata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, Stefano De Martino ha rilasciato inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Durante la conversazione, il celebre ballerino si è rivolto in modo inaspettato nei confronti della conduttrice rendendosi protagonista di una clamorosa gaffe. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il giorno martedì 26 settembre 2023, è andata in onda la puntata integrale di Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. Tra gli ospiti in studio i telespettatori hanno avuto la possibilità di vedere Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Arisa.

In ogni modo, a catturare l’attenzione del pubblico italiano è stata l’intervista rilasciata dal celebre ballerino, il quale, oltre a parlare della sua precedente relazione con Belen Rodriguez, ha ricordato anche suo nonno. Tale argomento è emerso nel momento in cui Francesca Fagnani ha chiesto al conduttore:

Se potessi riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e che cosa gli diresti?

Questa è stata la risposta di De Martino:

Mio nonno. Gli direi che aveva ragione, ma non vi rivelo su che cosa.

Proprio in questo momento così delicato, la Fagnani è scoppiata a ridere davanti al suo ospite. Alla luce di questo, Stefano ha perso le staffe e ha affermato:

Abbiamo parlato di mio nonno che è morto venti secondi fa, questa ride. Che ca*** ridi?.

La conduttrice non ci ha pensato due volte a replicare in tono scherzoso. Queste sono state le sue parole:

Sono bionda.

Ovviamente, non c’è stato nessun momento di tensione tra la presentatrice e il suo intervistato. Infatti si è trattato solo di un momento scherzoso tra i due che ha fatto divertire anche tutti i telespettatori.